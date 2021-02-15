'Senden çocuk yapacağım' Özgü Kaya'dan suç duyurusu
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'Senden çocuk yapacağım' Özgü Kaya'dan suç duyurusu

15.02.2021 07:32 | Son Güncelleme: 15.02.2021 07:37
'Senden çocuk yapacağım' Özgü Kaya'dan suç duyurusu

25 yaşındaki oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede şunları söyledi: "bozkurtlar_3, bozkurtlar_5 ve bozkurtlar_7 adlı Instagram hesaplarının kullanıcısı, cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermektedir.

25 yaşındaki oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede şunları söyledi: "bozkurtlar_3, bozkurtlar_5 ve bozkurtlar_7 adlı Instagram hesaplarının kullanıcısı, cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermektedir. 'Sadece benimle kıyam edeceksin, yoksa öldürürüm', 'Ya benim kadınım olursun ya ölürsün', 'Sana evlenmek yasaktır', 'Senden çocuk yapacağım', 'Ölene kadar benim kadınım olacaksın' şeklinde mesajlar yollamaktadır."

'BANA ZARAR VEREBİLİR'

"Yaptığımız araştırmada cep telefonu numarasını tespit ettik. Bu kişinin bana zarar vereceğinden endişe duymaktayım. Şüphelinin tespit edilerek, uzaklaştırma kararı alınmasını ve cezalandırılmasını istiyorum" diyen Kaya'nın şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Kaynak: Hürriyet

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