'Senaryo'dan Gerçeklik Kavramına Sıra Dışı Bir Dokunuş

Mehmet Birkiye'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve Salih Bademci, Cem Özeren, Çağrı Şensoy, Güneş Sayın, Tuğçe Yolcu, İmer Özgün, Nışan Şirinyan gibi oyuncuların yer aldığı 'Senaryo' gerçekleştirilen prömiyerle UNIQ İstanbul alternatif sahnesi Glass Room'da seyircisiyle buluştu. Genç bir kadın olan Anne'in hayat hikayesini yapımcı bir çifte anlatmasıyla başlayan oyun, sıra dışı ve tuhaf detayları için de barınan hikayesiyle izleyicisine unutulmaz anlar yaşattı.

Anne'in elektrik teknisyeni kocasıyla olan ilişkisi üzerinden anlatılan oyun 'kimsenin hikayesi yalnızca kendisine ait değildir ve yaşamın tüm gerçekleri, çıkarlar uğruna kullanılmak üzere tehlikeli bir metaya dönüştürülebilir' temasıyla yapımcı Andrew ve Jeniffer'ın Anne'in hikayesini iş amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışmasıyla şekilleniyor. Gerçeğin yetersizliğini gözler önüne sererek onu bir cerrah titizliğiyle değiştirip dikkat çekici hale getirmenin insanlar için önemini vurgulayan oyun, bireylerin senaryoya dahil olup sıra dışı şeyler yaşamasının ve kendi hikayesine ihanet etmenin trafik öyküsünü konu alıyor.