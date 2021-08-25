Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı 50. bölüm bugün var mı? Sen Çal Kapımı 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Artlife'taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmayacaktır... Üstelik Serkan, Eda'nın devamlı uykulu, dalgın hallerini de yanlış anlar. Eda'nın mimarlığı bıraktığı için kendisine ilgisinin azaldığını zanneder. Halbuki Eda'nın bu hallerinin arkasında ikisini de çok mutlu edecek bir sürpriz vardır...SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Serkan, Eda'nın hamile olduğunu öğrenince dünyalar onun olur. Artık bütün konsantrasyonu Eda ve bebeğindedir. Ancak bu durum Eda için zorlayıcı olacaktır. Çünkü Serkan bebeğinin ve Eda'nın başına bir şey gelmesinden korktuğu için iyice evhamlanacak ve Eda'ya hayatı dar edecektir. Eda ise Serkan dışında daha fazla kimse üstüne düşmesin diye şimdilik herkesten hamileliğini gizleyecek ancak bu daha büyük karışıklıklara yol açacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.