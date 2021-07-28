Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı 46. bölüm bugün var mı? Sen Çal Kapımı 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Diziseverlerin merakla beklediği Sen Çal Kapımı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sen Çal Kapımı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman, Sen Çal Kapımı bölüm bugün mü, Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Eda ile Serkan, Kiraz'ı iyi bir okula gönderebilmek için uyumlu ve mutlu bir çift portresi çizmek zorunda kalır. Karşılarındaki büyük rakip ise Engin ve Pırıl'dan başkası değildir. Oyunla başlayan bu büyük mücadelenin sonunda kazanan elbette aşk olur. Serkan ve Eda aralarındaki tüm sınırları kaldırır…
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eda, Serkan ve Kiraz belli bir süre için aynı çatı altında yaşamaya başlamıştır. Ancak Serkan bunu sürekli hale getirmek için elinden geleni yapar. Eda her ne kadar Kiraz için birlikte yaşamayı kabul ettiğini söylese de aşka teslim olmak üzeredir. Her iki taraf da aile olmak için çabalarken başlarına hiç beklenmedik bir aksilik gelecektir. Ama bu durum onları daha sıkı bağlarla birbirine bağlayacaktır…