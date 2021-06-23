Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı 42. bölüm bugün var mı? Sen Çal Kapımı 34. fragmanı yayınlandı mı?
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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Leyla ve Cem'in arasındaki çekimin giderek arttığı romantik tanıtımda ikili aşka karşı koyamazken başlattıkları savaşın gidişatında neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oluyor.
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
Ama bu hiç de kolay olmayacak. Üstelik karşısında dişli bir rakip var artık: Cem…Leyla'nın ansızın çıktığı bir seyahat, Cem için tehlike çanlarının çalması demek… Cem, Leyla'nın peşinden yollara düşüyor ve ikili, Anadolu'nun bereketli topraklarında kıyasıya bir mücadeleye girişiyor. Fakat ikisinin de hesaba katmadığı tek bir şey var; o da aşk…