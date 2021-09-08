Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor merak edildi. Fox TV'de yayınlanan ve beğeniyle izlenilen dizinin çekimleri hangi şehirde ve hangi ilçede yapılmaktadır? Sen Çal Kapımı nerede çekildi? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor? Sen Çal Kapımı hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Detaylar haberimizde...