Sen Çal Kapımı neden yok? Sen Çal Kapımı bugün var mı, bitti mi? Sen Çal Kapımı sezon finali mi yaptı?
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Sen Çal Kapımı neden yok? Sen Çal Kapımı bugün var mı, bitti mi? Sen Çal Kapımı sezon finali mi yaptı?

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Sen Çal Kapımı neden yok? Sen Çal Kapımı bugün var mı, bitti mi? Sen Çal Kapımı sezon finali mi yaptı?

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı merak konusu oldu. Dizi severler "Sen Çal Kapımı neden yok? Sen Çal Kapımı bugün var mı, bitti mi? Sen Çal Kapımı sezon finali mi yaptı?" Sorularına yanıt arıyor. FOX TV yayın akışında yer almayan dizi hakkında FOX TV'den açıklama geldi. Peki, Sen Çal Kapımı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Sen Çal Kapımı bu hafta neden yok? İşte detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Cumartesi akşamları ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapılacağı açıklanmıştı. Son alınan kararla Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm tarihi ertelendi. Sette yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle sete verilen zorunlu ara, final bölümünü bir hafta sonraya erteledi.

Konu ile ilgili açıklama Fox Tv'den geldi

Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda "Sette yaşanan covid vakaları sebebiyle sezon finali bölümü bu hafta ekrana gelemeyecek. Sezon finali bölümümüz haftaya yayında olacak, anlayışınız için teşekkür ederiz. Yeni sezonumuzla Haziran'da bir aradayız" denildi.

Sen Çal Kapımı, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna 1. bölümü Ender Mıhlar ve Yusuf Pirhasan ve 2. bölümden itibaren Altan Dönmez'in oturduğu ve hikayesini Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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