Sen Çal Kapımı neden yok? Sen Çal Kapımı bugün var mı, bitti mi? Sen Çal Kapımı sezon finali mi yaptı?

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı merak konusu oldu. Dizi severler "Sen Çal Kapımı neden yok? Sen Çal Kapımı bugün var mı, bitti mi? Sen Çal Kapımı sezon finali mi yaptı?" Sorularına yanıt arıyor. FOX TV yayın akışında yer almayan dizi hakkında FOX TV'den açıklama geldi. Peki, Sen Çal Kapımı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Sen Çal Kapımı bu hafta neden yok? İşte detaylar...