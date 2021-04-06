Sen Çal Kapımı dizisi final mi yapıyor? İşte gerçekler

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizisi sezon finali yapıyor. İşte detaylar...
FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sen Çal Kapımı' hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.
YAZ AYINDA EKRANA DÖNÜŞ YAPACAKLAR
Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı dizinin bu hafta sezon finali yapacağı öğrenildi. İddiaya göre; 2 aylık bir aranın ardından dizi yaz ayında tekrar ekrana dönüş yapacak.
Sen Çal Kapımı hayranları bu karara odukça üzüldü.
Kaynak: Snob Magazin