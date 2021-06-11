Sen Çal Kapımı 41. bölüm fragmanı izle! FOX TV Sen Çal Kapımı 41. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı 40. bölüm izle

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SEN ÇAL KAPIMI 41. BÖLÜM FULL İZLE!

Sen Çal Kapımı dizisi FOX TV ekranlarında 40. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 40. bölümün ardından şimdi de Sen Çal Kapımı 41. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sen Çal Kapımı 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sen Çal Kapımı 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 41. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SEN ÇAL KAPIMI 41. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SEN ÇAL KAPIMI 40. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Serkan'ın geçirdiği hastalık sonrası yolları ayrılan Eda ve Serkan, yıllar sonra yeniden karşılaşır. Birbirlerine duydukları aşk ilk günkü gibi taze olsa da, yıllar bazı şeyleri değiştirmiştir. Aşk kapılarını çalmaya devam ederken Eda'nın Serkan'dan sakladığı büyük bir sır vardır…

SEN ÇAL KAPIMI 40. BÖLÜM İZLE

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SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.