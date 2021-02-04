Sen Çal Kapımı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Sen Çal Kapımı 30. son bölüm izle!

Sen Çal kapımı 30. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal kapımı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 31. bölüm fragmanı yayınlandı! FOX TV Sen Çal Kapımı 30. son bölüm izle!

Sen Çal Kapımı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 31. yeni bölüm fragmanında neler olacak?

SEN ÇAL KAPIMI 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Çal kapımı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Bige Önal, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sen Çal Kapımı 31. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz içeriğimizde yer alacak.



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SEN ÇAL KAPIMI 30. BÖLÜM FRAGMANI

Düğün için toplanmış olan herkes şaşkınlık ve korku içindedir. Uçağın düştüğü kesinleşir ama Serkan ortada yoktur.

Kaza sonrası Eda için Serkan'dan iyi haber bekleyerek geçen acı dolu günler başlar. Serkan'ın kaybı herkesin hayatında derin yaralar açmıştır. Onun yokluğunda Eda, Serkan'ın arkadaşları ve Aydan da merak ve acı içindedir.

Birbirlerine destek olarak hem özel hayatlarını sürdürmeye hem de Artlife Mimarlık'taki işleri aksatmadan sürdürmeye çalışırlar.

Sonunda Serkan geri döner. Hem de yanında tanıdık biriyle. Sağlığı yerindedir ama geçen süre içinde hayatında çok şey değişmiştir. Bu değişimler Eda'yı derinden sarsar. İnsanlar şaşkınlık içindeyken Eda bu değişim karşısında direnç göstermeye kararlıdır.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.