Sen Çal Kapımı 30. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı son bölüm izle! Sen Çal Kapımı oyuncuları!

Bu akşam 29. bölümü ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisi heyecanlı sahneleri ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Sen Çal Kapımı 30. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı son bölüm izle! Sen Çal Kapımı oyuncuları!

MF Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna Altan Dönmez'in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi Sen Çal Kapımı 30. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı son bölüm izle! Sen Çal Kapımı oyuncuları!

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan'ın uçağı İtalya'ya iş için giderken kaybolur. Eda gelinliği içinde perişan bir halde yere yığılır. Düğün için toplanmış olan herkes şaşkınlık ve korku içindedir. Uçağın düştüğü kesinleşir ama Serkan ortada yoktur. Kaza sonrası Eda için Serkan'dan iyi haber bekleyerek geçen acı dolu günler başlar. Serkan'ın kaybı herkesin hayatında derin yaralar açmıştır. Onun yokluğunda Eda, Serkan'ın arkadaşları ve Aydan da merak ve acı içindedir. Birbirlerine destek olarak hem özel hayatlarını sürdürmeye hem de Artlife Mimarlık'taki işleri aksatmadan sürdürmeye çalışırlar. Sonunda Serkan geri döner. Hem de yanında tanıdık biriyle. Sağlığı yerindedir ama geçen süre içinde hayatında çok şey değişmiştir. Bu değişimler Eda'yı derinden sarsar. İnsanlar şaşkınlık içindeyken Eda bu değişim karşısında direnç göstermeye kararlıdır.

SEN ÇAL KAPIMI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sevilen dizi her Cumartesi, saat 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanmaktadır. 30 bölüm fragmanı haberimizde yer almaktadır. Detaylar haberimizde.