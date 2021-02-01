Sen Çal Kapımı 30. Bölüm Fragmanı
01.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:48
Sen Çal Kapımı 6 Şubat Cumartesi Akşamı FOX'ta!
Sen Çal Kapımı 6 Şubat Cumartesi Akşamı FOX'ta!
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.
#SenÇalKapımı #KeremBürsin #HandeErçel
Kaynak: DailyMotion.com