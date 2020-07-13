Sen Çal Kapımı 3. Tanıtım (8 Temmuz Çarşamba) Sen Çal Kapımı 8 Temmuz Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Sen Çal Kapımı 8 Temmuz Çarşamba 20.00'de FOX'ta! Başlıyor!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin' e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

Sen Çal Kapımı Resmi Youtube Kanalı: https://bit.ly/3dxNPVW

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Kaynak: DailyMotion.com