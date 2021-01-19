Sen Çal Kapımı 28. Bölüm Fragmanı
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Sen Çal Kapımı 28. Bölüm Fragmanı

19.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:47

Sen Çal Kapımı 23 Ocak Cumartesi Akşamı FOX'ta!

Sen Çal Kapımı 23 Ocak Cumartesi Akşamı FOX'ta!

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.

#SenÇalKapımı #KeremBürsin #HandeErçel

Sen Çal Kapımı 28. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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