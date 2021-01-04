Sen Çal Kapımı 26. Bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 26. Bölüm 2. Fragmanı izle!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Baş rollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in bulunduğu Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanı oldukça ilgi çekti!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın merakla beklenen 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden ünlü oyuncular bulunuyor!

SEN ÇAL KAPIMI 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

FOX TV'de yayınlanan ve Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in baş rollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 26. bölüm 2. fragmanında Eda ve Serkan'ın yakınlaşması büyük dikkat çekti!