Sen Çal Kapımı 26. Bölüm Fragmanı
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Sen Çal Kapımı 26. Bölüm Fragmanı

05.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:48

Sen Çal Kapımı 9 Ocak Cumartesi Akşamı FOX'ta!

Sen Çal Kapımı 9 Ocak Cumartesi Akşamı FOX'ta!

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.

#SenÇalKapımı #KeremBürsin #HandeErçel

Sen Çal Kapımı 26. Bölüm Fragmanı
Sen Çal Kapımı 26. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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