Sen Anlat Karadeniz, Meryem Dizisinin İpini Çekti
Reytinglerde Diriliş Ertuğrul'la kapışan Meryem dizisi, Sen Anlat Karadeniz'in yayın hayatına başlamasının ardından düşüşe geçmişti. Bu hızlı düşüş, iddialı diziye final kararı aldırttı.
Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç ve Cemal Toktaş'ın yer aldığı Meryem dizisi için final kararı alındı.
'SEN ANLAT KARADENİZ' İPİNİ ÇEKTİ
Ekrana geldiği ilk günden itibaren sürekli yükselen grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Meryem dizisi, Diriliş Ertuğrul'un bile alt eden Sen Anlat Karadeniz'in yayın hayatına başlamasının ardından hızlı bir düşüşe geçti. Bu düşüşün önüne geçemeyen yapımcı, 30. bölümde final kararı aldı.
FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI
30. bölüm itibariyle ekran serüvenini sonlandıracak Meryem'in son bölüm fragmanı önceki gün yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Meryem-Savaş, Burcu-Güçlü aşkı doludizgin devam ederken, Oktay, Derin, Beliz ve Sargun ailesinin hikâyesi ise merak konusu.
YORUMLAR (64)
-
Bakın ben dirilişi seviyorum ama tarih bir diziden öğrenecek değiliz kusura bakmayın tarih kitapları var ayrıca saçma bir dizi olsaydı şimdi biterdi ama reyting rekoru kırdı artık şunu anlayın diriliş nasıl tarihimizin dizisiyse SAK TA GERÇEKLERİN DİZİSİ SAYGI DUYUN ARKADAŞ OSMAN SINAVI TEBRİK EDİYORUM ELİNE SAĞLIK!Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Dirilis erturulda kelleler kesiliyo kardesler boguluyo bisey olmuyada kadina siddeti anlatan bir dizimi sizi bozuyo karadeniz insani merttir trabzon lu olmak ayricaliktir kurtulus savasindada vardik biraz dusunun ataturk samsuna neden cikti neden anafartalar komutani oldu karadeniz ayaklandi rum ceteleriyle savasiyodu cunku tarih okuyun dirilismis osmanlinin tukenisi osmanliyi veren padisahti bil konus karadenize laf ederten iyi dusun kafasi bozuktur karadenizlinin kani bozuk deyil vatan satmaz devletine kursun sikmaz vada mazluma ne halin varsa gor demez korur kadinida erkegide emin olun cok dirilis teki erturullardan vardir karadenizde. Umudu bitince inadi baslar bas edemezler bizimleCevap Yaz 9 12 Yayından KaldırCAHİL: Dümbüüük, tarih ögren biraz. Madem okumuyorsun, ozaman izle.. Karadeniz mis, inatmis, bilemem neymis4 Yayından KaldırKARTAL ŞAHİN: Karadeniz netarafta ????1 Yayından KaldırKARTAL ŞAHİN: Karsdeniz ne tarafta ??1 Yayından Kaldır