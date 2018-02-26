Sen Anlat Karadeniz, Meryem Dizisinin İpini Çekti

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç ve Cemal Toktaş'ın yer aldığı Meryem dizisi için final kararı alındı.

'SEN ANLAT KARADENİZ' İPİNİ ÇEKTİ

Ekrana geldiği ilk günden itibaren sürekli yükselen grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Meryem dizisi, Diriliş Ertuğrul'un bile alt eden Sen Anlat Karadeniz'in yayın hayatına başlamasının ardından hızlı bir düşüşe geçti. Bu düşüşün önüne geçemeyen yapımcı, 30. bölümde final kararı aldı.

FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI

30. bölüm itibariyle ekran serüvenini sonlandıracak Meryem'in son bölüm fragmanı önceki gün yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Meryem-Savaş, Burcu-Güçlü aşkı doludizgin devam ederken, Oktay, Derin, Beliz ve Sargun ailesinin hikâyesi ise merak konusu.