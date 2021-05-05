Sempozyum nedir? TDK 'ya göre sempozyum nedir?
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Sempozyum nedir? TDK 'ya göre sempozyum nedir?

Sempozyum nedir? TDK 'ya göre sempozyum nedir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimelerden olan sempozyum, bilgi şöleni olarak da bilinmektedir. Daha çok akademik konuların konuşulduğu sempozyumun ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, Sempozyum nedir? TDK 'ya göre sempozyum nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimelerden olan sempozyum, bilgi şöleni olarak da bilinmektedir. Daha çok akademik konuların konuşulduğu sempozyumun ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, Sempozyum nedir? TDK 'ya göre sempozyum nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEMPOZYUM NEDİR?

Sempozyum veya bilgi şöleni, genellikle alanında uzman kişilerin bir araya gelerek, akademik konuların çeşitli yönleriyle ele alındığı seri konuşmalara denir. Genellikle bilimsel konular ele alınıp izleyicilere bilgi sunulur. Sempozyumdan önce ilgili konular ile başkan ve konuşmacılar belirlenir. Sempozyum başkanı ilk başta izleyicilere konu hakkında genel bilgiler verir. Sempozyum sonunda ise alınan kararlar basılarak kamuoyuna duyurulur. Sempozyumda izleyici grubu özel davetlilerden oluşmaktadır. İzleyicilerin özel davetliler olması sempozyumu bu yönüyle açık oturum ve diğer tartışma türlerinden ayırmaktadır. Sempozyumda bilimsel bir ortam hakimdir. Sempozyumda konuşmacılar, konuları kendi uzmanlık alanlarıyla ele alır. Amaç konuları olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alarak bir konuya çözüm üretmektir.

TDK 'YA GÖRE SEMPOZYUM NEDİR?

TDK 'ya göre sempozyum, belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantıdır.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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