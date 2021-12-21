Şemdinli Kaymakamı Tugay ve Cumhuriyet Başsavcısı Özsoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Şemdinli Kaymakamı Tugay ve Cumhuriyet Başsavcısı Özsoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şemdinli Kaymakamı Tugay ve Cumhuriyet Başsavcısı Özsoy, AA'nın
AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay ve Cumhuriyet Başsavcısı Emre Özsoy, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay ve Cumhuriyet Başsavcısı Emre Özsoy, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Tugay ve Başsavcı Özsoy, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in çektiği "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğrafı seçen Tugay, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harebeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" fotoğraflarına oy verdi.

Başsavcı Özsoy da spor ve haber kategorilerinde aynı fotoğrafları oylarken, yaşam kategorisinde Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Kaymakam Tugay, üç kategorideki fotoğrafların da birbirinden güzel olduğunu belirterek, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Özsoy ise spor kategorisinde, ilçeye bağlı Aşağı Kayalar köyünde gençlerin kendi imkanlarıyla yaptıkları kayaklarla ilgili fotoğrafı seçtiğini dile getirerek, muhabirleri kutladı.

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AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri

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