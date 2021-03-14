Şemdinli'de şehit ailelerine ziyaret
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Şemdinli'de şehit ailelerine ziyaret

14.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:51
Şemdinli'de şehit ailelerine ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, beraberindekilerle şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, beraberindekilerle şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, ilçeye bağlı Altınsu köyündeki şehit ailelerini ziyaret etti. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen Kaymakam Güven, onlarla bir süre sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Güven'in ziyaretinden memnun kaldıklarını ifade eden şehit aileleri, "Devletimizin şefkatli elini her daim üzerimizde hissediyoruz, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

İlçe Kaymakamı Yakup Güven de, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. - HAKKARİ

Şemdinli'de şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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