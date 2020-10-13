Şemdinli'de öğrencilere tablet desteği

Şemdinlili iş insanları Celal ve Sabri Özel kardeşler, ilçedeki öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebilmelerini sağlamak amacıyla tablet desteğinde bulundu.

Şemdinlili iş insanları Celal ve Sabri Özel kardeşler, ilçedeki öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebilmelerini sağlamak amacıyla tablet desteğinde bulundu.

Özel kardeşler, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere bağışladıkları 120 tableti Şemdinli Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Hayırsever kardeşlerin bağışladığı tabletler, okul yönetimleri tarafından başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Okul idarecileri ve öğrenciler, desteklerinden dolayı Celal ve Sabri Özel'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz