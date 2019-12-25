Şemdinli'de görsel sanatlar atölyesi ve müzik sınıfı açıldı
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Şemdinli'de görsel sanatlar atölyesi ve müzik sınıfı açıldı

Şemdinli ilçesinde Sabri Özel Ortaokulunda, görsel sanatlar atölyesi ve müzik sınıfı açıldı.

25.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:10
Şemdinli'de görsel sanatlar atölyesi ve müzik sınıfı açıldı

ilçesinde Sabri Özel Ortaokulunda, görsel sanatlar atölyesi ve müzik sınıfı açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla öğrencilerin resim yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve sanata olan ilgilerinin artırılması amacıyla görsel sanatlar atölyesi ve müzik sınıfı oluşturuldu.

Şemdinli Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık ve Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan'ın açılışı gerçekleştirmesinin ardından müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA
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