Şemdinli'de görsel sanatlar atölyesi ve müzik sınıfı açıldı

25.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:10

Şemdinli ilçesinde Sabri Özel Ortaokulunda, görsel sanatlar atölyesi ve müzik sınıfı açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla öğrencilerin resim yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve sanata olan ilgilerinin artırılması amacıyla görsel sanatlar atölyesi ve müzik sınıfı oluşturuldu.

Şemdinli Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık ve Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan'ın açılışı gerçekleştirmesinin ardından müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA