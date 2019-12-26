Şemdinli Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
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Şemdinli Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Şemdinli Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin bakım ve onarımını tamamladı.

26.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:13
Şemdinli Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin bakım ve onarımını tamamladı.

Belediye Başkanı , kışın sert geçtiği ilçede vatandaşların kar nedeniyle mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Sorunsuz bir sezon geçirmek için iş makinelerinin bakım ve onarımını da yaptıklarını aktaran Saklı, şöyle konuştu:

"Kış şartlarının çetin geçtiği ilçede belediye olarak tüm önlemleri aldık. Karla mücadele çalışmalarında kullanacağımız iş makineleri ve diğer araçlarımızın eksikliklerini tamamladık. Belediye olarak kışa hazırız. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için tüm imkanlarımızı kullanacağız."

Kaynak: AA
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