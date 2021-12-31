Şemdinli Belediye Başkanı Saklı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Saklı, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in çektiği "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğrafı seçen Saklı, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın Güzelliği" fotoğraflarına oy verdi.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, yaptığı açıklamada, her yıl düzenlenen geleneksel fotoğraf yarışmasında birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirtti.

Saklı, "Spor kategorisinde ise 'Yerel kayakçılar' adlı fotoğrafı seçtik. O fotoğrafın ayrıca Şemdinli ilçemizin bir köyünde çekilmesi bizim için farklı bir anlam katıyor. Anadolu Ajansı'nın muhabirlerini tebrik ediyorum. Birbirinden güzel fotoğraflar vardı." dedi.

AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri

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