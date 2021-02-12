Selvi Kılıçdaroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin ismi Selvi Kılıçdaroğlu'dur ve çiftin 3 çocukları vardır. Selvi Kılıçdaroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selvi Kılıçdaroğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin ismi Selvi Kılıçdaroğlu'dur ve çiftin 3 çocukları vardır. Selvi Kılıçdaroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selvi Kılıçdaroğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELVİ KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Selvi Kılıçdaroğlu 1974 yılında Tunceli Dersim'de doğmuştur. Nüfusta adı Selvi olsa da aile içinde kendisine Sevim diye hitap ediliyormuş.

Selvi Kılıçdaroğlu mesleki olarak gazetecidir. Fakat eşi Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olunca mesleği bırakmıştır.

Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun Aslı Kılıçdaroğlu Nadir, Zeynep Kılıçdaroğlu, Kerem Kılıçdaroğlu adında iki kız bir de oğlan çocukları vardır.