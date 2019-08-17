Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş İstanbul'da buluştu

17.08.2019 16:07

Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş İstanbul'da bir araya geldi. Buluşmanın, kutuplaştırma çabalarına karşı dayanışma amacıyla gerçekleştiği ifade edildi. Buluşmayı çok önemli ve anlamlı bulduğunu söyleyen Başak Demirtaş, "Bu haksızlıkların, hukuksuzlukların yaşanılan bu zorlukların dayanışmanın büyütülerek aşılacağına inanıyorum" dedi. Selvi Kılıçdaroğlu ise, "Derin bir kutuplaşma var, bu kutuplaşmanın giderilmesi için daha fazla gayret sarfetmek gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı. Dilek İmamoğlu da, "Bugün bu kadarız ama gelecekte belki masamız genişler" temennisinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluştu. Başak Demirtaş, eşini cezaevinde ziyaret ettikten sonra İstanbul'daki buluşmaya Selahattin Demirtaş'ın avukat kız kardeşi Aygün Demirtaş'la katıldı.

Bakırköy'deki bir restoranda gerçekleşen buluşmada, Başak Demirtaş'ın doğum gününü kutlamak için pasta da kesildi.

BAŞAK DEMİRTAŞ: BU DAYANIŞMANIN DAHA DA GÜÇLENMESİ LAZIM

Buluşmayı çok anlamlı ve önemli bulduğunu vurgulayan Başak Demirtaş, "Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Ama haksızlık ve hukuksuzluğun bu kadar toplumun her kesimine sirayet ettiği bir dönemde, toplumsal kutuplaşmanın bu kadar arttığı bir ortamda politik alanda da bu dayanışmanın, demokrasinin daha da güçlenmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Bu haksızlıkların, hukuksuzlukların, yaşanılan zorlukların dayanışmanın büyütülerek aşılacağına inanıyorum. Bu vesileyle de Selvi ve Dilek Hanım'a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

SELVİ KILIÇDAROĞLU: YÜREĞİMİZ HEP SELAHATTİN DEMİRTAŞ'LA

Sözcü'de yer alan habere göre buluşmaya ev sahipliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da ise derin bir kutuplaşma olduğunu vurgulayarak, bu duruma karşı daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Selvi Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bir arada oluşumuz önemli. Başak Hanım'ın da belirttiği gibi derin bir kutuplaşma var, bu kutuplaşmanın giderilmesi için daha fazla gayret sarfetmek gerektiğini düşünüyoruz. Aslında daha önce de olabilirdi bu buluşma, belki de o zaman düşünülemedi. Başak Hanım'ın doğum günüymüş sanırım, doğum gününü de kutluyoruz. Gecikmiş bir doğum günü kutlaması ve bayramlaşma ziyareti oldu bu. Selahattin Bey'i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiç bir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle. Bunu her fırsatta da ben dile getiriyorum. Oğlumun da özellikle selamları var, sanırım Selahattin Bey Sezgin Tanrıkulu'nun bir portresini çizmiş, ben görmedim ama 'Anne çok beğendiğimi söylersin' dedi. İletirseniz sevinirim kendisine."

DİLEK İMAMOĞLU: UMARIM GERÇEK OLUR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da, söz konusu buluşmaya ilişkin şunları söyledi:

"Ekrem de, ben de onun ilçe başkanlığından beri, siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların kimi zaman toplumu da rahatsız eden siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım. Bugün bu kadarız ama gelecekte belki masamız genişler, ben genişlemesinden memnuniyet duyarım kendi adıma. Bugün de Başak hanımla ve Selahattin Bey'in kız kardeşiyle ilk kez tanışmış oldum. Memnun da oldum. Selvi hanımla zaten aynı aileyiz. Başak hanımın bir kaç gün önceki doğum günü buluşmaya da vesile oldu. Bir daha ki doğum gününü umut ederim eşiyle birlikte gönlünce kutlar. Dediğim gibi keşke masamız çok daha genişlese, birbirimizi daha iyi tanısak. Umarım gerçek olur."