Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi
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Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi

Habertürk canlı yayınında Selman Öğüt ve İsmail Saymaz arasında yaşanan sert tartışmanın ardından reklam arasına gidilmek zorunda kalınıldı. Selman Öğüt'ün "Ezanı Türkçe okuttukları için özür dileyecekler" sözlerine İsmail Saymaz, "Bu ülkede Kemalistler sayesinde ezan okunuyor, namaz kılınıyor" şeklinde cevap verdi.

03.01.2020 23:53 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:18

canlı yayınında 'ün Kemalistlerle ilgili açıklamalarına gazeteci 'dan tepki geldi. Programda gerilimin artmasının ardından reklam arasına gidildi.

"EZANI TÜRKÇE OKUTTUKLARI İÇİN ÖZÜR DİLEYECEKLER"

Habertürk'te Enine Boyuna programı tartışmalara neden oldu. Kemalistler hakkında konuşan Selman Öğüt'ün, "Kemalistler neler yaptı. Ezanı Türkçe okuttukları için özür dileyecekler. İkna odalarını unuttular. Haddini bil. Bu ülkede Müslümanlara zulüm edilmiştir" sözlerine İsmail Saymaz'dan tepki geldi.

"BEN BUNLARIN TÜMÜNE NAMAZ KILDIRIRIM"

Saymaz, "İslamcılar bu ülkede azınlıktır. Bu ülkenin yüzde 99'u Müslümandır. Bu ülkede Kemalistler sayesinde ezan okunuyor namaz kılınıyor. Bu arkadaş Elif'in E'sini bilmez. Bu arkadaş iki rekat namaz kılamaz, bu Kur'anın K'sini bilemez. Ben bunların tümüne namaz kıldırırım" ifadelerini kullandı. Gerilimin devam etmesinin ardından programın sunucusu Hülya Hökenek, reklam arası vermek zorunda kaldı.


Haber Videosu

: Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi
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