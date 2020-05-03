Selma Ann Desmond'un kardeşinden Ayşe Özyılmazel'e ağır sözler

Ayşe Özyılmazel'in kadın hakları savunuculuğu yapması Selma Ann Desmond'un yazar kardeşi Neriman Erman'ı çileden çıkardı. Erman, "Sen ablama vicdanlı davranmadın" dedi.

Köşe yazarı Mehmet Üstündağ'ın Defne Samyeli hakkında yaptığı "Geçmişinden Kurtulamazsın" başlıklı haber sosyal medyayı karıştırdı. Ayşe Özyılmazel, Üstündağ'a tepki gösterdi ve "Kızlar rica ediyorum, paylaşın bu haberi. Kendi fikrinizi yazın. Defne, Zeynep, burcu fark etmez! Bu korkunç dil kadını göz göre göre eziyor. Varlığını, kimliğini hiçe sayıyor" diyerek sosyal medyadan kampanya başlatmıştı.& ;





Ayşe Özyılmazel'in kadın hakları savunuculuğu yapması Selma Ann Desmond'un yazar kardeşi Neriman Erman'ı çileden çıkardı. Özyılmazel, 2011 yazında Selma Ann Desmond'dan 17 gün önce boşanan Ali Taran'la gösterişli bir düğünle evlenmişti. Kanser hastası olan Selma Ann& ; Desmond bu duruma çok üzülmüş, sosyal medyadan duyduğu acıyı paylaşmış ve 5 ay sonra da vefat etmişti.





"GEÇMİŞTE ABLAMA HİÇ MERHAMETLİ, HİÇ VİCDANLI DAVRANMADI"





Tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı programına konuşan Selma Ann Desmond'un kardeşi Neriman Erman, Ayşe Özyılmazel'e ateş püskürdü. İşte Erman'ın açıklamaları:





"Ben Mehmet Üstündağ'ın yazısını okudum. Evet doğru geçmişimizden kurtulamayız. Hepimiz yaptığımız hataları taşımak yüklenmek zorundayız. Ancak Ayşe hanımın cevabını okuduğumda işte o zaman Mehmet beyden daha hırçın bir tavır hissettim. Daha sonra twitter'da da yazdıklarını gösterdiler, gördüm. Orada da kadınları yanına çağırarak azmettirici, saldırgan bir tavır olduğunu gördüm. Ayşe hanımın kadınlarla ilgili neyi savunduğunu hiç anlamış değilim. Ayşe hanımın geçmişte ablama hiç merhametli, hiç vicdanlı davranmamış bir kadın olarak kadın savunuculuğu yapması evet bana biraz ters geldi."





"FIRSATÇILIK YAPIYOR"





"Nedense Ayşe hanımın Mehmet beyin yazısının üzerinden fırsatçılık yaptığını hissettim. Yani kendi geçmişinden kurtulmak istediğini ve bunu kadın hakları savunucusu adı altında yapmaya çalıştığını hissettim. Yani geçmişte Ayşe hanım empati yapmamış biri olarak, empati duygusu olmayan biri olarak, empati duygusu iyi bir ruh ve tabii zeka gerektiren bir şey… Bunlar olmadan siz hangi cüretle, hangi hakla, hangi sıfatla kadın hakları savunuculuğu yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum."





