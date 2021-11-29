Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke hayatı ve biyografisi!

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SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

28 Ağustos 1972'de Buffalo New York'ta doğdu. Baba adı İskender, anne adı Füsun'dur.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.

Yüksek lisans ve doktorasını Duke Üniversitesinde tamamladı.

Bentley Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi, Georgetown Üniversitesinde Ziyaretçi Öğretim Üyesi, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanlığı ve İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Çeşitli uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. 2007 yılında Almanya'daki Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsünün verdiği Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü'nü (Excellence Award in Global Economic Affairs) kazanan 4 ekonomistten biri oldu.

2010 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı.

Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Kurucu Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Sayek Böke, evli ve 2 çocuk annesidir.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP'nin İzmir 1. bölge milletvekili adayı oldu ve meclise giren Selin Sayek Böke bu tarihten itibaren siyasi kariyeri başlamıştır.

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