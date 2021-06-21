Selin Öztarhan kimdir?
Başarılarıyla adından bahsettiren iş insanlarından olan Selin Öztarhan, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Selin Öztarhan kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.
Selin Öztarhan kimdir? sorusunun yanıtı sizler için derledik. Tuncer Öztarhan'ın eşi Selin Öztarhan kaç çocuğu var, nereli?
SELİN ÖZTARHAN KİMDİR?
6 Mayıs1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Selin Öztarhan, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. İş hayatına Loreal Turkiye'de L'oreal Paris Cilt Bakım kategorisinde ürün müdürü olarak başlamasının ardından Unilever'de görev aldı. Yıllarca Unilever'de farklı markalarda yöneticilik yaptı.
Hamileliğinin ardından iş hayatına kendi işini kurarak devam etti.