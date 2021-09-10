Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, Beykoz Adliyesi'nde 2 yıllık evliliklerini yaklaşık 15 dakika süren duruşmanın ardından sonlandırdı. Ciğerci ile bir zamanlar yediği içtiği dahi ayrı gitmeyen Kerimcan Durmaz'ın bu ayrılık hakkındaki yorumu ise herkesi şaşırttı.

"DERT ETMEYİN, MUTLAKA PLANLI BİR ŞEYDİR"

Konu hakkında kendisine gelen kişisel mesajlara paylaştığı video ile yanıt veren Kerimcan Durmaz, "Dert etmeyin. Mutlaka planlı bir şeydir" diyerek Ciğerci'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.

"YENİ KOLEKSİYON GELİYORDUR"

Durmaz paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Banane. Ben ilgilenmiyorum, farkında mısınız? Kendi hayatım dışında kimsenin hayatı ile ilgilenmiyorum. Umurumda değil. Ayrıca bu kadar dert etmeyin. Mutlaka planlı bir şeydir. Mutlaka bir planı vardır ya da yeni koleksiyon geliyordur."

Haberler.com - Magazin Haberleri