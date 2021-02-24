Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında, boyu nedir? Selin Ciğerci Instragram hesabı ve Selin Ciğerci'nin eski hali merak ediliyor

Şarkıcılığı kadar sosyal medya fenomenliği ve evliliği ile de magazin basınında yer alan Selin Ciğerci son dönemde merak konusu olan ünlü isimlerin başında yer alıyor. Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında, boyu nedir? Selin Ciğerci Instragram hesabı...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada 'Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ'lik yaparak hayatını sürdürmektedir.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı aldı.

SELİN CİĞERCİ BABASI

Babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi.

Babanız yeni halinizi yadırgıyor mu?

Babama göre dünyanın en güzel kadınıyım şu an! Babam, annem ve erkek kardeşimle aram inanılmaz iyi. Annem evlenmemi istiyor, babam ise hiç istemiyor. Biri beni üzer diye çok korkuyor. "Otur oturduğun yerde diyor. çok iyi bilinen bir mağaza zincirinin sahiplerinin çocuğusunuz... Evet ama kim olduklarını söylemek istemiyorum. çünkü babamın ortakları da var. Hepsi biliyorlar ama bunun yazılmasını istemezler. Babam çok mütevazı biridir...

SELİN CİĞERCİ ESKİ HALİ