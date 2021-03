Selimiye'nin gölgesinde 'kırmızı' çizgiler çekildi

İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen ve 81 ilde hayata geçirilen 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' programı kapsamında, Selimiye Camii'nin gölgesinde yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve il protokolünün katılımıyla, Selimiye Cami önündeki kavşakta düzenlenen 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' programında, cadde üzerinde bulunan yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

Vali Canalp başta olmak üzere il protokolü bizzat boya fırçasını eline alarak, yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

"Öncelik olan şey her zaman için candır, canı taşıyan insanlardır"

Vali Canalp, etkinlik sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yaya önceliğinde her zaman hatırlamamız gereken şudur; biz araç kullanıyorsak ve yaya geçidine geldiğimizde bir yayayı gördüysek her zaman şunu lütfen hatırlayalım; kullanmış olduğumuz araç demirden ve çelikten ama yayalar, etten ve kemiktendir. Dolayısıyla da öncelik olan şey her zaman için demir ve çelik değil, et ve kemiktir, candır, canı taşıyan insanlardır" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı