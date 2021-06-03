Selim Soydan kimdir? Selim Soydan kaç yaşında, nereli? Selim Soydan biyografisi!
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Selim Soydan kimdir? Selim Soydan kaç yaşında, nereli? Selim Soydan biyografisi!

Selim Soydan kimdir? Selim Soydan kaç yaşında, nereli? Selim Soydan biyografisi!
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Türk eski millî futbolcu, spor yöneticisi, köşe yazarı, yapımcı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan Selim Soydan kimdir? Selim Soydan kaç yaşında, nereli? Selim Soydan mesleği nedir? Selim Soydan hayatı ve biyografisi nedir?

Türk eski millî futbolcu, spor yöneticisi, köşe yazarı, yapımcı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan Selim Soydan kimdir? Selim Soydan kaç yaşında, nereli? Selim Soydan mesleği nedir? Selim Soydan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SELİM SOYDAN KİMDİR?

Eşref Selim Soydan (d. 15 Kasım 1941; Beşiktaş, İstanbul) Türk eski millî futbolcu, spor yöneticisi, köşe yazarı, yapımcı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi.

5 Temmuz 1968'de Hülya Koçyiğit ile evlenmiştir. 25 Ağustos 1971'de, 31 yaşında, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile jübilesini yaparak futbolu bırakmıştır.

FUTBOL KARİYERİ

8 Temmuz 1961'de amatörlükten profesyonelliğe Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmeyle (oynamakta olduğu Beşiktaş takımından ayrılıp) geçmiştir.

FUTBOL SONRASI

Soydan'ın da bir dönem yorumculuk yaptığı Telegol adlı futbol programı 2013'te sona erdi. 2019 yılında yapılan Türkiye Futbol Federasyonu kongresinde başkan olan Nihat Özdemir'in yönetim kurulunda icra kurulu üyesi, A millî takım sorumluluğu görevine getirildi.

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Selim Soydan kimdir? Selim Soydan kaç yaşında, nereli? Selim Soydan biyografisi! - Haberler
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