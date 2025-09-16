Diyanet'in yurt dışındaki teşkilatlarıyla koordinasyonu sağlamak, İslam dünyasıyla ilişkileri geliştirmek ve Türkiye'nin dini diplomasi vizyonuna katkı sunmak Argun'un öncelikli görev alanları arasındadır. Selim Argun kimdir? Selim Argun kaç yaşında, nereli?

SELİM ARGUN KİMDİR?

Selim Argun, 1971 yılında Düzce'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamlayan Argun, küçük yaşlarda aldığı hafızlık eğitimiyle dikkat çekmiştir. Lise öğrenimine Bolu İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Argun, eğitimini İstanbul'da tamamlayarak genç yaşta dini ilimlere yönelmiştir. Akademik merakı ve araştırmacı kişiliği sayesinde farklı ülkelerde eğitim alma fırsatı bulmuş ve İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde önemli tecrübeler edinmiştir.

Üniversite eğitimine Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde başlayan Argun, burada bir yıl öğrenim gördükten sonra kaydını dondurarak Suudi Arabistan'ın Medine kentinde yer alan Medine İslam Üniversitesi'ne geçmiştir. Bu üniversitenin Davet ve Usulüddin Fakültesi'nden pekiyi derece ile mezun olan Argun, erken yaşlarda uluslararası bir akademik yolculuğa adım atmıştır.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARI

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademik çalışmalarına Güney Afrika Cumhuriyeti'nde devam eden Selim Argun, Johannesburg Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Yüksek lisans tezini, Osmanlı'dan Güney Afrika'ya gönderilen önemli bir İslam âlimi olan Ebu Bekir Efendi'nin bölgedeki İslam kültürüne katkıları üzerine hazırlamış ve bu çalışmasıyla takdir toplamıştır.

Argun'un akademik kariyeri Kanada'da devam etmiştir. Montreal kentinde bulunan McGill Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü'nde doktorasını tamamlayan Argun, Osmanlı ilmiye sınıfı, vakıflar ve elit mücadeleleri konulu teziyle alanında uzmanlaşmıştır. Bu süreçte hem akademik hem de kültürel anlamda geniş bir perspektif kazanmıştır.

AKADEMİK VE KAMU GÖREVLERİ

Selim Argun, doktora sonrası Kanada'da bir süre öğretim görevlisi olarak çalışmış, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik ve danışmanlık yapmıştır. Akademik birikimini uluslararası platformlarda paylaşarak pek çok konferans ve sempozyuma katılmıştır.

Türkiye'ye dönüşünün ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Tarihi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev almıştır. Üniversitedeki görevinin yanı sıra birçok bilimsel makale, kitap bölümü ve akademik çalışmaya imza atmıştır. Akademik hayatındaki başarıları ve uluslararası deneyimi, onu kamu görevleri için de ön plana çıkarmıştır.

2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı görevine atanan Argun, burada özellikle dış ilişkiler ve dini diplomasi alanlarında önemli projelere öncülük etmiştir. Diyanet'in uluslararası alandaki görünürlüğünü artıran pek çok çalışmada imzası bulunmaktadır.

BİLİMSEL VE KÜLTÜREL KATKILARI

Selim Argun, İslam tarihi, Osmanlı vakıf sistemi, ilmiye sınıfı yapısı, Afrika'da İslam tarihi ve dinî diplomasi gibi alanlarda yoğunlaşan bilimsel çalışmalarıyla tanınmaktadır. Osmanlı arşiv belgeleri ve farklı ülkelerdeki saha çalışmalarıyla desteklenen araştırmaları, İslam medeniyetinin çeşitli coğrafyalardaki etkilerini ortaya koymuştur.

Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Asli Üyesi olan Argun, hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok akademik kurulda görev almakta ve bilimsel çalışmalara katkı sunmaktadır. Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders vermeyi de sürdürmektedir.

KİŞİSEL YAŞAMI VE YETENEKLERİ

Selim Argun, çok yönlü kişiliğiyle de dikkat çekmektedir. Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerine ileri düzeyde hâkim olan Argun, farklı kültürlerle iletişim kurabilme becerisi sayesinde akademik çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırabilmektedir. Ayrıca amatör olarak ney icra etmekte ve dalış sporu ile ilgilenmektedir. Bröveli dalgıç olan Argun'un bu yönü, akademik yoğunluğu arasında doğaya ve sanata da zaman ayırdığını göstermektedir.

Evli ve çocuk sahibi olan Argun, aile yaşamını akademik ve yönetsel sorumluluklarıyla dengelemeyi başarmış biridir. Disiplinli çalışması, çok yönlü ilgileri ve uluslararası birikimiyle hem akademik çevrelerde hem de kamu görevlerinde örnek gösterilen isimler arasında yer almaktadır.

GÜNCEL GÖREVİ VE ÖNEMİ

Selim Argun halen Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bu görevi kapsamında uluslararası dini ilişkiler, kültürel diplomasi ve vakıf çalışmaları gibi alanlarda projeler yürütmektedir. Diyanet'in yurt dışındaki teşkilatlarıyla koordinasyonu sağlamak, İslam dünyasıyla ilişkileri geliştirmek ve Türkiye'nin dini diplomasi vizyonuna katkı sunmak Argun'un öncelikli görev alanları arasındadır.

Akademik birikimi, çok kültürlü deneyimleri ve geniş vizyonu sayesinde Selim Argun, Türkiye'nin dinî diplomasi alanında önde gelen isimlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Hem akademik hem de yönetsel görevlerdeki etkinliği, onu ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan önemli bir şahsiyet hâline getirmiştir.