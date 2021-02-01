Selena Gomez Rauw Alejandro - Baila Conmigo sözleri! Selena Gomez Rauw Alejandro - Baila Conmigo dinle!
Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, yeni şarkısı ile gündem oldu. Gomez, İspanyol hayranlarına sürpriz yaptı ve İspanyolca şarkı seslendirdi. Tanıtımını kendi instagram hesabından yapan Selena Gomez Rauw Alejandro - Baila Conmigo sözleri! Selena Gomez Rauw Alejandro - Baila Conmigo dinle!
Instagramda207milyon takipçisi bulunan Selena Gomez, Selena Gomez Rauw Alejandro - Baila Conmigo sözleri! Selena Gomez Rauw Alejandro - Baila Conmigo dinle!
SELENA GOMEZ RAUW ALEJANDRO - BAILA CONMIGO SÖZLERİ!
Bebeğim, İspanyolcan çok iyi mi bilmiyorum
Eğer "Aşkım" dediğimde anlarsan
Anlamadan yemek yememiz daha iyidir
Sadece birbirimizi sevmeliyiz
Seni baştan çıkarmamı istiyorsun
Beni ne hale getirdiğine bak
Sahip olduğun aksan
Pek anlamıyorum ama gel benle
Benimle, benimle, benimle dans et
Dans et, dans et ve seni takip ediyorum
Yakınlaş, gel, rahatla
Geri dönme arzun yokken beni terk etme
Bu yüzden, benimle, benimle, benimle dans et
Dans et, dans et ve seni takip ediyorum
Sadece bir kez öp beni
Böylelikle seni tekrar görmek için bir sebebim var (Rauw)
Dürüst olmak gerekirse, akışına bırak, sana akıl verenleri takma
Bana doğrudan öğretmen için tüm geceye bizim
Hissettiğin her şey
Senin hakkında masum hiçbir şey yokmuş gibi kokuyor (Yah, yah)
Aşk hakkında konuşmak istemediğimi sana nasıl söylerim?
Eğer seninleyse, daha iyi düşünmeliyim
Sakinleş, öylece bırak, burada kalmak istiyorum
Yakınlaş, bana gel, yakınlaş, bana gel
Benimle, benimle, benimle dans et
Dans et, dans et ve seni takip ediyorum
Yakınlaş, gel, rahatla
Geri dönme arzun yokken beni terk etme
Bu yüzden, benimle, benimle, benimle dans et
Dans et, dans et ve seni takip ediyorum
Sadece bir kez öp beni
Böylelikle seni tekrar görmek için bir sebebim var (¡Yah!)
Sana numaramı bırakacağım
Beni sadece özlediğinde aramalısın
Geleceğim (Uh-wuh)
Bebeğim, uzak dursam bile, woh-oh (¡Yah!)
Kız başka bir şehirden, ama bu beni boşaltıyor
Merak ediyordum ve bir öpücük beni çaldı
Konuşmak zorunda değiliz (Ey)
Birbirimizi bakışarak anlayabilirsek, evet (¡Yah!)
Pek anlamıyorum, ama benimle, benimle, benimle dans et
Dans et, dans et ve seni takip ediyorum
Yakınlaş, gel, rahatla
Geri dönme arzun yokken beni terk etme
Bu yüzden, benimle, benimle, benimle dans et
Dans et, dans et ve seni takip ediyorum
Sadece bir kez öp beni
Böylelikle seni tekrar görmek için bir sebebim var, eh