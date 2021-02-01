Selena Gomez Rauw Alejandro - Baila Conmigo sözleri! Selena Gomez Rauw Alejandro - Baila Conmigo dinle!

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, yeni şarkısı ile gündem oldu. Gomez, İspanyol hayranlarına sürpriz yaptı ve İspanyolca şarkı seslendirdi. Tanıtımını kendi instagram hesabından yapan Selena Gomez Rauw Alejandro - Baila Conmigo sözleri! Selena Gomez Rauw Alejandro - Baila Conmigo dinle!

Instagramda207milyon takipçisi bulunan Selena Gomez, Selena Gomez Rauw Alejandro - Baila Conmigo sözleri! Selena Gomez Rauw Alejandro - Baila Conmigo dinle!

SELENA GOMEZ RAUW ALEJANDRO - BAILA CONMIGO SÖZLERİ!

Bebeğim, İspanyolcan çok iyi mi bilmiyorum

Eğer "Aşkım" dediğimde anlarsan

Anlamadan yemek yememiz daha iyidir

Sadece birbirimizi sevmeliyiz

Seni baştan çıkarmamı istiyorsun

Beni ne hale getirdiğine bak

Sahip olduğun aksan

Pek anlamıyorum ama gel benle

Benimle, benimle, benimle dans et

Dans et, dans et ve seni takip ediyorum

Yakınlaş, gel, rahatla

Geri dönme arzun yokken beni terk etme

Bu yüzden, benimle, benimle, benimle dans et

Dans et, dans et ve seni takip ediyorum

Sadece bir kez öp beni

Böylelikle seni tekrar görmek için bir sebebim var (Rauw)

Dürüst olmak gerekirse, akışına bırak, sana akıl verenleri takma

Bana doğrudan öğretmen için tüm geceye bizim

Hissettiğin her şey

Senin hakkında masum hiçbir şey yokmuş gibi kokuyor (Yah, yah)

Aşk hakkında konuşmak istemediğimi sana nasıl söylerim?

Eğer seninleyse, daha iyi düşünmeliyim

Sakinleş, öylece bırak, burada kalmak istiyorum

Yakınlaş, bana gel, yakınlaş, bana gel

Benimle, benimle, benimle dans et

Dans et, dans et ve seni takip ediyorum

Yakınlaş, gel, rahatla

Geri dönme arzun yokken beni terk etme

Bu yüzden, benimle, benimle, benimle dans et

Dans et, dans et ve seni takip ediyorum

Sadece bir kez öp beni

Böylelikle seni tekrar görmek için bir sebebim var (¡Yah!)

Sana numaramı bırakacağım

Beni sadece özlediğinde aramalısın

Geleceğim (Uh-wuh)

Bebeğim, uzak dursam bile, woh-oh (¡Yah!)

Kız başka bir şehirden, ama bu beni boşaltıyor

Merak ediyordum ve bir öpücük beni çaldı

Konuşmak zorunda değiliz (Ey)

Birbirimizi bakışarak anlayabilirsek, evet (¡Yah!)

Pek anlamıyorum, ama benimle, benimle, benimle dans et

Dans et, dans et ve seni takip ediyorum

Yakınlaş, gel, rahatla

Geri dönme arzun yokken beni terk etme

Bu yüzden, benimle, benimle, benimle dans et

Dans et, dans et ve seni takip ediyorum

Sadece bir kez öp beni

Böylelikle seni tekrar görmek için bir sebebim var, eh

SELENA GOMEZ RAUW ALEJANDRO - BAILA CONMIGO DİNLE!