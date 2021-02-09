Selen Görgüzel'e doğum günü sürprizi! Beyaz atlı kutlama
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Selen Görgüzel'e doğum günü sürprizi! Beyaz atlı kutlama

09.02.2021 08:12 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:16
Selen Görgüzel'e doğum günü sürprizi! Beyaz atlı kutlama

YÖNETMEN Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel'in doğum gününü Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde kutladı.

YÖNETMEN Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel'in doğum gününü Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde kutladı. Çekeceği film için Kars'ta yer araştırması yapan Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel'e sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Hamdi Alkan, Koşapınar köyünde taş evlerini gezdikten sonra eşi Selen Görgüzel ve beraberindekilerle Kekeç köyüne geçti.

HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ

Araçlarıyla Kekeç köyüne yaklaşan Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel'i, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü'nün atlı ciritçileri karşıladı. Aracından inerek kulüp başkanı Selçuk Başkaya'nın 'Poyraz' isimli beyaz atına binen Selen Görgüzel, Türk bayrağıyla objektiflere poz verdi.

Görgüzel, "Doğum günümde beyaz ata binmek beni çok mutlu etti. Hayatımın en güzel doğum gününü yaşadım" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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