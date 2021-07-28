Selen Görgüzel'den Hamdi Alkan açıklaması: Kasları boşuna yapmadım, direkt çakarım

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntüledi.

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntüledi. Muhabirlerle sohbet eden Görgüzel, "Sahne kostümlerim için provaya geldim" dedi.

Yeni bir dizi projesinin olduğunu da belirten oyuncu, teklifleri yönetmen eşi Hamdi Alkan'la değerlendirdiklerini söyledi:

"Hamdi Bey'e her zaman danışırım, o bu işte uzman sonuçta. Oynamalı mıyım, hangi projede yer almalıyım gibi. Yeri geldiği zaman hemen yapımcıyı arar, Selen bu rol için çok genç falan der..."

Geçtiğimiz günlerde, "Hamdi ile çok boşanma kararı aldık, sonra gece beraber sarılıp uyuduk" diye açıklama yapan oyuncu, 'şiddet' iddialarına da yanıt verdi: "Aramızda sadece sözlü şiddet oldu. Ben bu kasları boşuna mı yaptım, yoksa direkt çakarım."

Kaynak: Hürriyet