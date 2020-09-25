"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te ismi vermedi

Cübbeli Ahmet, "2 bin selefi dernek silahlanıyor, savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım" açıklamalarının ardından Emniyet'te ifade verdi. İfadesinde, silahlanma iddiasıyla ilgili bilgi aldığı kişileri belirten Ünlü, herhangi bir dernek, yapılanma veya şahıs ismi vermedi.

Emniyet'in söz konusu soruşturma çerçevesinde önümüzdeki günlerde Cübbeli Ahmet'e bu bilgiyi getiren kişilerin de bilgisine başvuracağı öğrenildi.

İfadesinde, silahlanma iddiasıyla ilgili bilgi aldığı kişileri belirten Ünlü, emniyet yetkililerine silahlandığı iddia edilen herhangi bir dernek, yapılanma veya şahıs ismi vermedi. Ünlü'nün ifadesi, soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildi.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık 'ın haber ine göre bu sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ne giden Cübbeli, özel birimde polislerle görüştü.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü , "2 bin selefi dernek silahlanıyor, savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım" açıklamasıyla ilgili İstanbul Emniyeti'nde ifade verdi.

NE OLMUŞTU?

'Cübbeli' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk olduğu programda, Türkiye'deki selefi derneklerin silahlandığını ve ciddi bir tehdit oluşturduğunu söylemişti.

Ünlü şunları kaydetmişti: "2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Dört defa silahlanmayı engelleyin iç savaş hazırlanıyor. Özellikle Batman-Adıyaman taraflarında çatışmaya hazırlanıyorlar. Barut gibi. İzmir kaynıyor. Ora bura kaynıyor. İnsanları alenen ölümle tehdit ediyorlar."

Daha sonra Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Ahmet Mahmut Ünlü "Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım" demişti.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Cübbeli Ahmet'in "2 bin selefi dernek silahlanıyor" iddiaları ile ilgili inceleme başlattı.