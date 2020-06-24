Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları güçlükle devam ediyor (2)
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Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları güçlükle devam ediyor (2)

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmaları karadan ve su içinde zor koşullarda sürüyor.

24.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:42

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmaları karadan ve su içinde zor koşullarda sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesindeki arama çalışmalarında jandarma ve belediye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 161 kişi yer alıyor.

Deniz polisi, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ve İHH Arama Kurtarma'dan 18 dalgıcın 2 kilometrelik alanda yaptığı çalışmalar, bulanık su, çamur ve balçık nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Yalova Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Gökhan Çağlardere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa ve Yalova emniyet müdürlükleri su altı ekipleri olarak bölgede arama çalışması yaptıklarını söyledi.

Çağlardere, 2 kilometrelik alanı taradıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Aramaları olay yerinden setin en son bölgesine kadar sürdürdük. Suda olduğu takdirde burada bulabileceğimizi düşünerek aramalarımızı buraya yönlendirdik. Su altı faaliyetlerimiz biraz zorlu geçiyor. Hem derinlik hem dd 50 santimetrelik balçık var. Dalgıçların ulaşamadığı yerlere sonda taktiği uyguluyoruz. Yukarıdan başlayarak 2 kilometrelik alanı taradık. Kademe kademe ilerliyoruz. Herhangi bir işe ulaşamadık."

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi de zarar görmüştü.

Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları güçlükle devam ediyor (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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