Selda Bağcan'dan Aleyna Tilki'ye Destek: Benim Dediğim Gibi Yapıyor
Sanatçı Selda Bağcan katıldığı programda Aleyna Tilki için "İhtiras tramvayına binin ve asla inmeyin, bakın Aleyna benim dediğim gibi yapıyor" dedi.
Türkiye'nin yeni müzik ve gençlik kanalı Milyon Tv'de her hafta ekranlara gelen "Festival Sohbetleri" programının bu haftaki konuğu Times dergisinin "Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar ve Rolling Stones dergisi'nin "100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali" listelerinde kendine yer bulan efsane sanatçı Selda Bağcan oldu.
"ALEYNA BENİM DEDİĞİM GİBİ YAPIYOR"
Gizem Ertürk'ün sorularını yanıtlayan usta sanatçı gençlere de tavsiyeler verdi; "İhtiras tramvayına binin ve asla inmeyin, bakın Aleyna Tilki benim dediğim gibi yapıyor" dedi.
"SESİMLE DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKEBİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"
Çok yakında "40 Yılın 40 Şarkısı" albümünün ikincisinin geleceğini söyleyen Selda Bağcan yine iki bölümden oluşacak albümün ilk bölümünde rock şarkılarının ikinci bölümünde ise sadece deyişlerin yer alacağını söyledi. Ters köşe bir albüm olacağını ve yine dünyayı şaşırtacağını söyleyen sanatçı; "Arkada 47 yıl var ve bu yılların çoğu yasaklarla geçti buna rağmen sesimle dünyanın dikkatini çekebildiğim için çok mutluyum, dedi.
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İhtirasmış hırsmış bunlar türkülerde söylenenlere ters değil mi. Demek şarkılarına inanmıyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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son 10 yılda aleyna gibi çıkış yapan türk ismini dünyaya duyuran başka bir sanatçı var mı hazmedemeyenler? Acilen bir soda açın içinizde patlamasın İNADINA ALEYNA çomarlarCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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sesiylemi ya bi git işine allah aşkına ya hiç şaşırmadım al birine vur ötekineCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Senin gibi kapalı giyinmiyor pekCevap Yaz Yayından Kaldır
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abi Aleyna yı çok tutuyorum, hiç bir şarkısını bilmiyorum ama sanat camiasında süper star kalmadı abi, hepsi Amerika ya kaçıyor abi, boşlukları dolduralım abeyCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır