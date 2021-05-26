Selda Bağcan Adaletin bu mu dünya! şarkı sözleri nedir?
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Selda Bağcan Adaletin bu mu dünya! şarkı sözleri nedir?

Selda Bağcan Adaletin bu mu dünya! şarkı sözleri nedir?
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'Adaletin bu mu dünya?, Ne yar verdin, ne mal, dünya, Kötülerinsin sen dünya, İyileri öldüren dünya' sözleri ile hafızalarda yer edinen Adaletin bu mu dünya şarkı sözleri nelerdir? Selda Bağcan Adaletin bu mu dünya! şarkı sözleri nedir? Selda Bağcan kimdir, kaç yaşında?

'Adaletin bu mu dünya?, Ne yar verdin, ne mal, dünya, Kötülerinsin sen dünya, İyileri öldüren dünya' sözleri ile hafızalarda yer edinen Adaletin bu mu dünya şarkı sözleri nelerdir? Selda Bağcan Adaletin bu mu dünya! şarkı sözleri nedir? Selda Bağcan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...

SELDA BAĞCAN - ADALETİN BU MU DÜNYA

Güvenemem servetime, malıma

Ümidim yok bugün ile yarına

Toprak beni de basacak bağrına, oy

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin, ne mal, dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin, ne mal, dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Ne insanlar gelip geçti kapından

Memnun gelip giden var mı yolundan?

Kimi fakir, kimi ayrılmış yarinden

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin, ne mal, dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin, ne mal, dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Kimi Mecnun gibi dağda dolaşır

Kimisi de ölüm yok gibi çalışır

Kimi meteliksiz, kimi milyona karışır

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin, ne mal, dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin, ne mal, dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

SELDA BAĞCAN KİMDİR?

Havva Selda Bağcan (14 Aralık 1948, Muğla), Türk şarkıcı ve bestecidir. Çıkış yaptığı 1970'lerden itibaren Türkiye'de ve dünya genelinde tanınarak Türk halk müziği ve Anadolu rock tarzlarında şarkılar yaptı. Şarkılarının bir kısmında siyasi ve toplumsal eleştirilere yer vererek protest müziğin ülkesindeki temsilcilerinden biri olmuştur.

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