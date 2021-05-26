Selda Bağcan Adaletin bu mu dünya! şarkı sözleri nedir?

'Adaletin bu mu dünya?, Ne yar verdin, ne mal, dünya, Kötülerinsin sen dünya, İyileri öldüren dünya' sözleri ile hafızalarda yer edinen Adaletin bu mu dünya şarkı sözleri nelerdir? Selda Bağcan Adaletin bu mu dünya! şarkı sözleri nedir? Selda Bağcan kimdir, kaç yaşında?