Selda Bağcan Adaletin bu mu dünya! şarkı sözleri nedir?
'Adaletin bu mu dünya?, Ne yar verdin, ne mal, dünya, Kötülerinsin sen dünya, İyileri öldüren dünya' sözleri ile hafızalarda yer edinen Adaletin bu mu dünya şarkı sözleri nelerdir? Selda Bağcan Adaletin bu mu dünya! şarkı sözleri nedir? Selda Bağcan kimdir, kaç yaşında?
'Adaletin bu mu dünya?, Ne yar verdin, ne mal, dünya, Kötülerinsin sen dünya, İyileri öldüren dünya' sözleri ile hafızalarda yer edinen Adaletin bu mu dünya şarkı sözleri nelerdir? Selda Bağcan Adaletin bu mu dünya! şarkı sözleri nedir? Selda Bağcan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...
SELDA BAĞCAN - ADALETİN BU MU DÜNYA
Güvenemem servetime, malıma
Ümidim yok bugün ile yarına
Toprak beni de basacak bağrına, oy
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Ne insanlar gelip geçti kapından
Memnun gelip giden var mı yolundan?
Kimi fakir, kimi ayrılmış yarinden
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Kimi Mecnun gibi dağda dolaşır
Kimisi de ölüm yok gibi çalışır
Kimi meteliksiz, kimi milyona karışır
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin, ne mal, dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
SELDA BAĞCAN KİMDİR?
Havva Selda Bağcan (14 Aralık 1948, Muğla), Türk şarkıcı ve bestecidir. Çıkış yaptığı 1970'lerden itibaren Türkiye'de ve dünya genelinde tanınarak Türk halk müziği ve Anadolu rock tarzlarında şarkılar yaptı. Şarkılarının bir kısmında siyasi ve toplumsal eleştirilere yer vererek protest müziğin ülkesindeki temsilcilerinden biri olmuştur.