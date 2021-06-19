Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle inşa edilen cami törenle ibadete açıldı
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Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle inşa edilen cami törenle ibadete açıldı

Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle inşa edilen cami törenle ibadete açıldı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Sivrice köyünde, hayırsever Altunkaya ailesi tarafından Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile yaptırılan cami ibadete açıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Sivrice köyünde, hayırsever Altunkaya ailesi tarafından Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile yaptırılan cami ibadete açıldı.

Midyatlı hayırsever Altunkaya ailesi tarafından, Sivrice köyünde yöreye özgü 'Nahit Katori' taşı kullanılarak, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin senteziyle inşa edilen bin kişi kapasiteli Sivrice Cami, törenle ibadete açıldı. Yapımı 1 yılda tamamlanan caminin açılış törenine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, hayırsever Altunkaya ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Caminin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Mahmut Demirtaş, "Hayırsever Altunkaya ailesini tebrik ediyorum. Hakikaten köylerine bir vefa örneği göstermişler. Gençleri ve çocukları açılışta aramızda görmek çok güzel. İnşallah bundan sonra da çocuklarımız ile gençlerimiz, hep böyle camiye gelerek, İslam'ı, dinimizi ve ahlak kurallarını öğrenirler. İmamlarımıza, vaizlerimize, vatandaşlarımıza ve muhtarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bu çocukların camiye gelmelerini teşvik etmemiz lazım. Katkıda bulunan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin" dedi.

Vali Demirtaş, daha sonra Altunkaya ailesi adına Hacı Abdülkerim Altunkaya'ya plaket takdim etti. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı dualar eşliğinde ibadete açılan camide, Vali Demirtaş ve beraberindekiler öğle namazı kıldı.


Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle inşa edilen cami törenle ibadete açıldı
Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle inşa edilen cami törenle ibadete açıldı
Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle inşa edilen cami törenle ibadete açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İş

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