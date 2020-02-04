Selçuk Yöntem ve Elif Dürüst birlikte görüntülendi
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Selçuk Yöntem ve Elif Dürüst birlikte görüntülendi

Oyuncu Selçuk Yöntem önceki akşam sosyetenin önemli isimlerinden Elif Dürüst'ün de arasında bulunduğu arkadaş grubuyla Etiler da Mario'da yemek yedi

04.02.2020 01:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 01:41
Selçuk Yöntem ve Elif Dürüst birlikte görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; Gece yarısı mekandan 'le birlikte ayrılan Yöntem, gazetecilerin patlayan flaşlarını görünce gülümsedi.

Elif Dürüst geçtiğimiz günlerde 'in Okan Bayülgen'le beraber rol aldığı 'Amadeus' adlı tiyatro oyununu izlemişti.

Kaynak: Snob Magazin

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