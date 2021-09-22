Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan 'tost fotoğrafı' davasını kazandı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Yıllar önce bir kafede tost yerken görüntülenen ve bu fotoğrafı menüde kullanılan Selçuk Yöntem, kafe sahibine tazminat davası açmıştı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Yöntem'in kafeden kazandığı 100 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi tazminatı onadı.

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, yıllar önce bir kafede tost yerken görüntülenmiş ve bu fotoğrafın menüde kendisinden izinsiz bir şekilde kullanılması üzerine kafe sahibine 300 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminat davası açmıştı.

"KAFENİN DAİMİ MÜŞTERİSİ OLDUĞU ALGISI YARATTI"

Yöntem'in avukatı, "Müvekkilinin Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema oyuncularından biri olduğunu, davalıya ait kafede yemek yerken çekilen çok uygunsuz bir fotoğrafının kafenin menü, reklam ve tanıtımlarında, Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni mecmuasında kullandığını, davalının bu yolla davacının kafenin daimi bir müşterisi olduğu algısı yarattığını, sosyal medyada bu fotoğraf nedeniyle davacı ile alay edildiğini, bu nedenle davacının maddi ve manevi zarara uğradığını" öne sürdü.

TAZMİNAT ONANDI

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, oyuncu Selçuk Yöntem'in fotoğrafını menüsünde izinsiz kullanan kafeden kazandığı 100 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi tazminatı onadı.

Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan
Haberler.com - Magazin Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hakan Binbaşgil Emmanuel Macron Temel Karamollaoğlu Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Ali Palabıyık Ersun Yanal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mustafa Varank Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan 'tost fotoğrafı' davasını kazandı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 20:42:21. #1.12#