Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, yıllar önce bir kafede tost yerken görüntülenmiş ve bu fotoğrafın menüde kendisinden izinsiz bir şekilde kullanılması üzerine kafe sahibine 300 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminat davası açmıştı.

"KAFENİN DAİMİ MÜŞTERİSİ OLDUĞU ALGISI YARATTI"

Yöntem'in avukatı, "Müvekkilinin Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema oyuncularından biri olduğunu, davalıya ait kafede yemek yerken çekilen çok uygunsuz bir fotoğrafının kafenin menü, reklam ve tanıtımlarında, Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni mecmuasında kullandığını, davalının bu yolla davacının kafenin daimi bir müşterisi olduğu algısı yarattığını, sosyal medyada bu fotoğraf nedeniyle davacı ile alay edildiğini, bu nedenle davacının maddi ve manevi zarara uğradığını" öne sürdü.

TAZMİNAT ONANDI

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, oyuncu Selçuk Yöntem'in fotoğrafını menüsünde izinsiz kullanan kafeden kazandığı 100 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi tazminatı onadı.

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