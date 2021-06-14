Selçuk Tekay kimdir? Selçuk Tekay kaç yaşında, neden vefat etti?

''Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda'', ''Vurgun'', ''Unuturum Diye Yorma Kendini'', ''Yorgunum'', ''Aradığın Aşkı Buldun Mu'' gibi ünlü şarkıların bestekarı ve keman virtüözü Selçuk Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir. Vefat haberiyle sanat camiasını yasa boğan Selçuk Tekay internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Selçuk Tekay kimdir?

Vefatıyla sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğan Selçuk Tekay, 1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır. Ölümüyle ilgili net bir açıklama şuan için gelmezken, başta Emel Sayın ve Ferhat Göçer olmak üzere acı haber ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Emel Sayın "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulurken, Ferhat Göçer ise " Büyük üstad Selçuk Tekay'ı kaybettik….Pek çok kezaynı sahneyi paylaştım…. Onuve sanatını yakından tanıma şansına sahip oldum…. Sanat dünyamız her açıdan büyük bir değerini daha yitirdi…. Çok üzgünüm…" paylaşımında bulundu. Peki sanat dünyasının başarılı ismi Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay kimdir? Selçul Tekay'ın başarıları ve hayatı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SELÇUK TEKAY KİMDİR?

1953 yılında Kars Kağızman'da dünyaya geldi Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalarla çalışmıştır. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir.

1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır.

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın besteleri arasında; ''Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda'', ''Vurgun'', ''Unuturum Diye Yorma Kendini'', ''Yorgunum'', ''Aradığın Aşkı Buldun Mu'' gibi şarkılar yer alıyor.