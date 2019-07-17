Öcalan'ın "Gülen" mesajına Kışanak'tan "Devlet sırrı, konuşmayacağız" cevabı

AK Parti Manisa eski Milletvekili ve TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, PKK'nın İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın FETÖ'ye bakışı konusunda dikkat çeken bir anekdot paylaştı.

Selçuk Özdağ, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Sözcü'den Veli Toprak'a önemli açıklamalar yaptı.

Bu açıklamada en dikkat çeken konulardan biri deİmralı tutanaklarında yer alan Abdullah Öcalan'ın, FETÖ elebaşısı Gülen ile ilgili düşüncesiydi.

PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'a "Biz de Gülen'le görüşelim mi?" diye soru soran HDP'li vekillere PKK elebaşısının "O bir sulh adamıdır, görüşün, Ortadoğu tasavvurumuz örtüşüyor" diye yanıt verdiğini hatırlatan Selçuk Özdağ, "Ben bunu HDP Diyarbakır eski Milletvekili Gülten Kışanak'asorduğumda "Devlet sırrı, konuşmayacağız" cevabını aldığını açıklaması dikkat çekti.