Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti
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Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti

22.01.2021 00:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 00:12
Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti

Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı PT-3'ün testleri tamamlandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti.

Bayraktar AKINCI Taarruzî İnsansız Hava Aracının (TİHA) 3'üncü prototipine PT-3ün testleri tamamlandı.

"YUVADAN UÇMADAN ÖNCE SON SELFİE"

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, ''Yuvadan uçmadan önce evde son selfie'' notunu düştü.

Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti

2021'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından yerli ve millî imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2021 yılında göreve başlayacağı müjdesini vermişti.

Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti
Akıncı PT-3

AKINCI TAARRUZİ İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Havada Kalış:24 Saat

İrtifa: 40.000 Feet

Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)

Kalkış Ağırlığı: 4.5 Ton

Kanat Açıklığı: 20 mt

Motor: 2×450 Hp Turboprop (opsiyon 750 Hp + 240 Hp)

Veri Ağı: LOS\SATCOM

Radar: Milli AESA (Hava/SAR)

Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu

Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A,

AKINCI SİHA YETENEKLERİ:

Elektronik Harp

SAR Keşif

Sinyal İstihbaratı

EO\IR Keşif

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