Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti
Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı PT-3'ün testleri tamamlandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti.
Bayraktar AKINCI Taarruzî İnsansız Hava Aracının (TİHA) 3'üncü prototipine PT-3ün testleri tamamlandı.
"YUVADAN UÇMADAN ÖNCE SON SELFİE"
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, ''Yuvadan uçmadan önce evde son selfie'' notunu düştü.
2021'DE GÖREVE BAŞLAYACAK
Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından yerli ve millî imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2021 yılında göreve başlayacağı müjdesini vermişti.
AKINCI TAARRUZİ İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Havada Kalış:24 Saat
İrtifa: 40.000 Feet
Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)
Kalkış Ağırlığı: 4.5 Ton
Kanat Açıklığı: 20 mt
Motor: 2×450 Hp Turboprop (opsiyon 750 Hp + 240 Hp)
Veri Ağı: LOS\SATCOM
Radar: Milli AESA (Hava/SAR)
Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu
Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A,
AKINCI SİHA YETENEKLERİ:
Elektronik Harp
SAR Keşif
Sinyal İstihbaratı
EO\IR Keşif
Geniş Alan Gözetleme