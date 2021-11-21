Hastanede "Doktor selamımı almadı" kavgası! Bir anda ortalık karıştı

Beylikdüzü'ndeki bir hastanede hasta ile doktor arasında "Selamımı almadın" kavgası yaşandı. Gerilim dolu dakikalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SELAMINI ALMADI

Sabah saatlerinde Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, eşi ve iki çocuğu ile hastanenin acil bölümüne tedavi olmak için giden bir vatandaş, kendisi ile yeterince ilgilenmediği ve selamını almadığı gerekçesi ile doktorun üstüne yürüdü.

HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI

O sırada eşi ve çocuklarının bağırışlarına aldırmayan adam hastaneyi birbirine kattı. Hastanenin güvenlik görevlileri ve bazı vatandaşların tartışmaya müdahale etmesi ile olay daha fazla büyümeden son buldu. Yaşanan o tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri

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