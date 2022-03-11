Selami Şahin ve oğlu aynı şarkıda bir araya geldi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Lider Şahin, sözü ve müziği kendisine ait dördüncü projesi "Rezil Rüsva"yı babası Selami Şahin'in düeti eşliğinde müzikseverlerin beğenisine sundu.

Arabesk pop tarzında bir çalışma olarak hazırlanan şarkının düzenlemesini Febyo Taşel gerçekleştirdi.

Projede aralarında Fatih Ahıskalı, Baki Kemancı, Caner Güneysu, Birkan Şener, Cengiz Ercümer, Bülent Ay ve Fatih Ertür'ün bulunduğu birçok müzisyen yer aldı.

Sarıyer'de Hünkar Suyu Kasrı'nda çekilen şarkının klibinin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlendi. Klipte Lider Şahin, ailesi ve yakın dostları ile bir araya geldi.

Lider Şahin, klipte, babası Selami Şahin, kardeşleri Emirhan ve Meryem İrem Şahin başta olmak üzere yakın dostları Mehmet Turgut, Suzan Şen, Gökhan Güldağ, Nur Güldağ, Yalın Cengiz ve İpek Bağrıaçık ile kamera karşısına geçti.